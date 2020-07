Family Act, cos’è e come funziona l’assegno universale per i figli approvato all’unanimità quest’oggi? (Di martedì 21 luglio 2020) Il governo ha approvato il Family Act, scopriamo in cosa consiste e come funziona l’assegno universale per i figli contenuto all’interno del ddl. Nelle scorse ore il governo ha approvato il ddl Family Act con il quale verranno introdotte delle misure per aiutare le famiglie a crescere i figli. Tra le più importanti sicuramente ci … L'articolo Family Act, cos’è e come funziona l’assegno universale per i figli approvato all’unanimità quest’oggi? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

meb : Alla Leopolda abbiamo presentato il Family Act con la ministra @elenabonetti e oggi finalmente la Camera approva un… - ItaliaViva : 'L'incentivo al lavoro femmiile fa del Family Act uno strumento di investimento sociale e non di sola assistenza. S… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @MassimoUngaro: L’inverno demografico italiano si combatte con politiche di welfare universali a sostegno delle f#amiglie.Per questo mot… - afgianas : RT @NatMarmo: Fantasia: i grillini s'intestano il #RecoveryFund, i piddini il Family Act senza mai menzionarlo. Realtà: #RecoveryFund gran… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @meb: Alla Leopolda abbiamo presentato il Family Act con la ministra @elenabonetti e oggi finalmente la Camera approva una sua parte sig… -