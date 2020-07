Family act, assegno per ogni figlio dalla gravidanza ai 21 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Prende forma il restyling dell'assegno unico e universale, prima gamba del Family act che ha ottenuto il via libera all’unanimità della Camera in prima lettura. E che ora dovrà avere l'ok del Senato. È previsto che ogni mese le famiglie ricevevano un assegno per ciascun figlio a carico, dalla nascita fino ai 21 anni. L'assegno è un aiuto soprattutto alle famiglie numerose visto che dal terzo figlio è prevista una maggiorazione dell'importo. Così come sarà superiore la cifra per le famiglie che hanno figli disabili, quantificata tra il 30% ed il 50% in più dell'importo base. Leggi su ilsole24ore

meb : Alla Leopolda abbiamo presentato il Family Act con la ministra @elenabonetti e oggi finalmente la Camera approva un… - ItaliaViva : 'L'incentivo al lavoro femmiile fa del Family Act uno strumento di investimento sociale e non di sola assistenza. S… - Tino44588447 : RT @gaxdestination: Chiamate le cose con proprio nome: RdC: M5S. Quota100: Lega Poi ci sono alcune proposte di #ItaliaViva che sono diventa… - evangelista1951 : RT @meb: Alla Leopolda abbiamo presentato il Family Act con la ministra @elenabonetti e oggi finalmente la Camera approva una sua parte sig… - BiancoliRosella : RT @gaxdestination: Chiamate le cose con proprio nome: RdC: M5S. Quota100: Lega Poi ci sono alcune proposte di #ItaliaViva che sono diventa… -