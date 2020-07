Famiglia: Zingaretti, 'assegno unico altro tassello nuova Italia' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "L'assegno unico per le famiglie è un altro tassello della nuova Italia che stiamo costruendo. Un obiettivo che il Partito democratico si è impegnato a portare avanti con un intervento universalistico, semplice e continuo per le famiglie con figli a carico. Lavoriamo per aumentare i fondi a disposizione e per accelerarne l'attuazione". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Leggi su iltempo

