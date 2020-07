Famiglia: Faraone, 'assegno unico scommessa su nostri figli' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Universale, unico e stabile, ecco come sarà l'assegno mensile per tutti i genitori fino ai 21 anni di ogni figlio. Certezza e prospettiva per le famiglie e per chi progetta di costruirne. Il Family Act, figlio della Leopolda, è stato approvato con un voto trasversale del Parlamento. Segnale di una politica nuova che davvero scommette sul domani investendo sul cantiere più bello che c'è: i nostri figli". Lo scrive su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato. "Brava la ministra Bonetti -aggiunge- che ha saputo costruire questo percorso mettendo le esigenze delle famiglie al primo posto, e brava Italia viva che quando sceglie una strada la percorre con determinazione fino alla meta. Senza ... Leggi su liberoquotidiano

L'aula della Camera ha approvato la proposta di legge del Pd sull'assegno unico e universale per i figli. I sì sono stati 452. Il provvedimento è stato approvato praticamente all'unanimità con una sol ...

