Fabio Rampelli lancia Piazza Italia: "Ribelliamoci al declino italiano" (Di martedì 21 luglio 2020) «Una riacquisizione di spazi di partecipazione, nel rispetto delle regole e del distanziamento, per reagire a un declino economico che già aveva afflitto l'Italia prima della pandemia e che va contrastato anche prosciugando quella palude di autoritarismo imposta da Giuseppe Conte in questi mesi». Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia presenta così «Piazza Italia», in programma al parco di Colle Oppio, a Roma, da oggi e fino a dopodomani giovedì 23 luglio. Onorevole Rampelli, che cosa contesta a Conte? «La storia insegna che nei momenti difficili il Parlamento non si divide e il governo condivide le decisioni da mettere in campo con l'opposizione. Ma il ... Leggi su iltempo

tempoweb : Fabio Rampelli lancia Piazza Italia: 'Ribelliamoci al declino italiano' #fabiorampelli #fratelliditalia… - Radio1Rai : #RecoveryFund ???@fabiorampelli, @FratellidItalia, a @radioanchio: 'Abbiamo apprezzato l'insistenza con cui #Conte h… - fabio_andreola : RT @bobocraxi: @GuidoCrosetto Quindi ci pensano la Meloni e Rampelli a risolverli? - LavoroLazio_com : Rampelli (FDI): “Da mesi ho ammainato la bandiera dell’UE nel mio studio e non mi pento' Il vicepresidente della Ca… -