F1 Renault, Ricciardo: "Possiamo essere sempre tra le prime cinque" (Di martedì 21 luglio 2020) ENSTONE - ' Credo che non siamo lontani da una delle primi cinque, sei posizioni. Attualmente abbiamo un po' più di velocità della Ferrari e il ritmo gara non è male '. Daniel Ricciardo è convinto che ...

ENSTONE - “Credo che non siamo lontani da una delle primi cinque, sei posizioni. Attualmente abbiamo un po' più di velocità della Ferrari e il ritmo gara non è male”. Il pilota della Renault, Daniel R ...Lewis Hamilton sembra Batman quando indossa la maglietta nera, i calzoni neri, il cappellino nero, la mascherina nera. E guida pure come Batman, imprendibile per tutti i "nemici". Dopo un avvio di cam ...