Everwild: lo sviluppo è ancora nel vivo, ma Rare ha molte idee sul gameplay (Di martedì 21 luglio 2020) Everwild, il nuovo titolo di Rare annunciato durante l’X019 di novembre, sembrerebbe essere ancora nel pieno dello sviluppo, ma le idee sul suo gameplay non mancano Stando a quanto riferito a Polygon da Craig Duncan, studio head di Rare, lo sviluppo di Everwild è ancora nella sua fase più sperimentale, ma le idee sul suo gameplay non mancano di certo. Secondo Duncan il focus del titolo sarà l’esplorazione del suo affascinante mondo di gioco, il quale potrebbe prevedere o incoraggiare la collaborazione di più giocatori. Rare è ancora al lavoro sullo sviluppo di Everwild e ... Leggi su tuttotek

Teomanson : E niente, l'unico gioco che poteva potenzialmente farmi pensare di acquistare una #XboxSeriesX pare che sia ancora… -

