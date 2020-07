Everwild: le meccaniche di gameplay del titolo Rare sono ancora in fase embrionale (Di martedì 21 luglio 2020) ormai è passato un po' dalla presentazione di Everwild, nuova IP targata Rare, in effetti il gioco è stato presentato lo scorso novembre durante un evento dedicato e alcuni rumor di questi giorni ci dicono che il gioco tornerà a mostrarsi durante l'Xbox Games Showcase.Quello che è certo però è che al momento le meccaniche di gioco del progetto sono tutte in fase embrionale, ciò significa che nulla è stato deciso, come confermano gli sviluppatori:"Parte dei motivi per i quali non abbiamo parlato molto di Everwild è da ricercarsi nel fatto che stiamo ancora plasmando le meccaniche di gioco. Ho una squadra di persone che si alzano ogni mattina con tutta la passione possibile, ... Leggi su eurogamer

Mentre prosegue l'attesa per l'evento dei giochi Xbox Series X del 23 luglio, i vertici degli Xbox Game Studios hanno fatto una lunga chiacchierata con Polygon parlando dei loro giochi e della strateg ...

