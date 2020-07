Esther Salas, trovato l’uomo che avrebbe sparato a figlio e marito della giudice (Di martedì 21 luglio 2020) C’è un sospettato principale per l’omicidio del figlio della giudice americana Esther Salas: si tratta di Den Hollander, avvocato autodefinitosi “anti-femminista” . L’uomo, che in precedenza aveva attaccato in maniera verbalmente violenta la Salas sui social, si sarebbe suicidato poco dopo il delitto. Hollander si sarebbe travestito da fattorino L’FBI ha trovato il corpo senza vita di Roy Den Hollander nel suo appartamento: a quanto pare, dopo aver sparato al marito ed al figlio di Esther Salas, ferendo gravemente il primo ed uccidendo il secondo, si sarebbe dato alla fuga, per poi spararsi un colpo di pistola. Hollander si sarebbe ... Leggi su thesocialpost

