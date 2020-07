Esther Salas, il killer travestito da fattorino era un avvocato che voleva vendicarsi del suo “feminazismo” (Di martedì 21 luglio 2020) Sotto la tuta da fattorino della FedEx si nascondeva Roy Den Hollander, un avvocato che si definiva antifemminista. È lui il principale sospettato dell’attacco avvenuto la scorsa domenica a casa del giudice federale americano Esther Salas, quando un uomo ha suonato alla porta di casa sua travestito da fattorino e ha sparato al marito e al figlio della donna, ferendo il primo e uccidendo invece quest’ultimo. L’Fbi ha trovato il corpo senza vita di Hollander nello Stato di New York, alcune ore dopo la sparatoria: l’ipotesi è che si sia suicidato. Secondo alcune fonti, nella sua auto è stato trovato anche un pacco indirizzato alla Salas. Secondo la Bbc, l’avvocato aveva criticato online il “dominio ... Leggi su ilfattoquotidiano

