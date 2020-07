Era Bobò in Un medico in famiglia: oggi a 20 anni, fisico perfetto [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) Il suo nome è Gabriele Paolino e, per gli appassionati di Un medico in famiglia, il suo è un volto ben noto. Nella serie televisiva interpretava, infatti, il ruolo di Bobò (soprannome di Libero) Martini, uno dei figli di Lele. La sua presenza nella fiction Rai è fissa dalla sesta alla nona stagione: in queste, assieme alla sorellina gemella Elena, è uno dei protagonisti indiscussi. Golosissimo, impacciato e incredibilmente simpatico, è un personaggio di cui si segue la crescita stagione dopo stagione. E al quale, inevitabilmente, si finisce con l’affezionarsi in maniera profonda. Non solo Bobò in Un medico in famiglia Un medico in famiglia, la famosa serie televisiva che lo ha visto vestire i panni di Bobò ... Leggi su velvetgossip

