Era Aria in “Pretty Little Liars”: oggi ha 31 anni, capelli biondi e… [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) Pretty Little Liars è la serie televisiva che mescola il genere thriller e teen drama. È andato in onda dal 2010 al 2017 per ABC Family e comprende sette stagioni. La serie è ideata da Marlene King ed è basata sugli omonimi romanzi scritti da Sara Shepard. Dal telefim ne è nato uno spin-off “Ravenswood” cancellato però dopo la prima stagione. La serie ha registrato numerosi ascolti e ha un sequel intitolato “Pretty Little Liars: The Perfectionist” e anche questo spin-off ha una sola stagione. Il tutto ruota attorno alla misteriosa scomparsa di Alison DiLaurentis, amica delle quattro protagoniste: Spencer, Emily, Hanna ed Aria. Quest’ultima era interpretata da Lucy Hale. Ma che fine ha fatto? Aria Montgomery ... Leggi su velvetgossip

albimartinetti : Ma l’ansia che ti fanno salire alla cassa del supermercato? C’era coda, la vecchia che insacchettava la sua merce v… - CicoPapi1 : RT @RoccisanoF: 'Vivere era l’immagine di un campo di grano che ondeggia al vento sul fianco di una collina. Vivere era una giarra di terra… - martinainurarea : RT @jemenfousoui: 'Quel luglio c’era qualcosa nell’aria, qualcosa che faceva reazione con le divise, tipo. Quella stessa cosa che di solito… - hjkarijare : CHI HA IL NOSTRIL? sos ce l’ho da un paio di mesi e praticamente mi si è formata una bolla d’aria. è capitato anc… - RoccisanoF : 'Vivere era l’immagine di un campo di grano che ondeggia al vento sul fianco di una collina. Vivere era una giarra… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Aria La lettera di Valerio Mastandrea all’amico Mattia Torre Linkiesta.it Era Aria in “Pretty Little Liars”: oggi ha 31 anni, capelli biondi e… [FOTO]

Il tutto ruota attorno alla misteriosa scomparsa di Alison DiLaurentis, amica delle quattro protagoniste: Spencer, Emily, Hanna ed Aria. Quest’ultima era interpretata da Lucy Hale. Ma che fine ...

Raffinazione, la Cisl in pressing su Musumeci: “dica se vuol far chiudere o sostenere l’ammodernamento”

Anche le sigle sindacali vanno in pressing sul governo nazionale per capire quali siano le intenzioni nel settore industriale ... Musumeci nel “Piano regionale per la qualità dell’aria”, che ha ...

Il tutto ruota attorno alla misteriosa scomparsa di Alison DiLaurentis, amica delle quattro protagoniste: Spencer, Emily, Hanna ed Aria. Quest’ultima era interpretata da Lucy Hale. Ma che fine ...Anche le sigle sindacali vanno in pressing sul governo nazionale per capire quali siano le intenzioni nel settore industriale ... Musumeci nel “Piano regionale per la qualità dell’aria”, che ha ...