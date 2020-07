Enrico Rossi: “Zanardi lascia l’ospedale di Siena, grati agli operatori sanitari” (Di martedì 21 luglio 2020) “Zanardi lascia l’ospedale di Siena per un centro di riabilitazione. Conosco bene gli operatori sanitari che sono intervenuti; li ringrazio di cuore per l’umanità, la sobrietà e la competenza. Sicuro che ciò che avete fatto per Zanardi lo avreste fatto per chiunque altro, con lo stesso amore e la stessa dedizione“. Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sul suo profilo Facebook dopo che Alex Zanardi è stato trasferito in un centro di riabilitazione lasciando l’ospedale di Siena dove da un mese era ricoverato a seguito dell’incidente in hand-bike. Leggi su sportface

