Empire State Building riapre al pubblico dopo il lockdown (Di martedì 21 luglio 2020) Empire State Building riapre al pubblico dopo quattro mesi di chiusura per il lockdown. Il simbolo di New York City, l’Empire State Building ha riaperto finalmente le sue porte al pubblico, dopo ben quattro mesi di chiusura a causa del lockdown per l’emergenza del nuovo coronavirus. Ai newyorkesi e ai turisti, ancora pochi, viene restituito … L'articolo Empire State Building riapre al pubblico dopo il lockdown è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : Riapre l'Empire State Building, icona di New York. Osservatorio chiuso per oltre 4 mesi a causa della pandemia… - JohSogos : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, New York: la Statua della Libertà riapre al pubblico: Dopo l'Empire State Building anche la Statua della Lib… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, New York: la Statua della Libertà riapre al pubblico: Dopo l'Empire State Building anche la Statua della Lib… - REstaCorporate : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, New York: la Statua della Libertà riapre al pubblico: Dopo l'Empire State Building anche la Statua della Lib… - RepubblicaTv : Coronavirus, New York: la Statua della Libertà riapre al pubblico: Dopo l'Empire State Building anche la Statua del… -

Ultime Notizie dalla rete : Empire State Riapre l'Empire State Building, icona di New York - ViaggiArt Agenzia ANSA The Walking Dead, primo ingresso nel cast della stagione 11: Margot Bingham sarà...

The Walking Dead 11: Il personaggio di Margot Bingham Vista anche in She's Gotta Have It e Boardwalk Empire, Bingham vestirà i panni di ... Se TWD non prenderà le distanze da quanto già raccontato, e ...

La maratona estiva di Bruno Vespa: otto ospitate in dieci giorni per la promozione del suo libro

Sì, anche stavolta c’entra la promozione di un suo libro, nonostante il clima sia tutt’altro che natalizio. Il giornalista aquilano infatti è in libreria con “Bellissime”, fatica letteraria estiva che ...

The Walking Dead 11: Il personaggio di Margot Bingham Vista anche in She's Gotta Have It e Boardwalk Empire, Bingham vestirà i panni di ... Se TWD non prenderà le distanze da quanto già raccontato, e ...Sì, anche stavolta c’entra la promozione di un suo libro, nonostante il clima sia tutt’altro che natalizio. Il giornalista aquilano infatti è in libreria con “Bellissime”, fatica letteraria estiva che ...