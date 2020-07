Emma: il film tratto dal libro di Jane Austen (Di martedì 21 luglio 2020) Il film mostra fedelmente tutta la polvere che s'è depositata sul libro della Jane Austen del 1815 e sul tempo di cui racconta. E' un'altra vita, un altro mondo, sconosciuto ai più, quello di cui la Austen scrisse in questo libro, con ironia e una dose ridondante di pettegolezzi che anche – forse soprattutto - nelle classi “nobili” si coltivavano, non avendo costoro cose importanti di cui occuparsi, come ad esempio sbarcare il lunario. Potrebbe definirsi film storico, per il (...) - Cinema / Libri, film, Recensioni Leggi su feedproxy.google

fran_something : Io dopo aver finito di guardare Emma. Ringrazio @vera92 per aver spammato tanti tweet su questo film perché è stup… - GaiaMatelda : Dillo con un film: #lunedìfeels 'Voglio che la mia vita sia come un film degli anni '80' Breve VoiceOver dal film… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: REVISIONI | #RagazzeABeverlyHills, #AliciaSilverstone e un classico che non passa mai di moda. Ispirato a Emma di #JaneAus… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: REVISIONI | #RagazzeABeverlyHills, #AliciaSilverstone e un classico che non passa mai di moda. Ispirato a Emma di #JaneAus… - TheHotCorn_ : REVISIONI | #RagazzeABeverlyHills, #AliciaSilverstone e un classico che non passa mai di moda. Ispirato a Emma di… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma film Emma: il film tratto dal libro di Jane Austen AgoraVox Italia Una grande Emma Thompson in un legal drama da riscoprire: Il Verdetto

Un giudice in crisi e un ragazzo da salvare. Emma Thompson è la grande protagonista de Il Verdetto, il film diretto da Richard Eyre e tratto da un libro di Ian McEwan.

Emma Watson e Iron Man portano i fan al cinema: La Bella e La Bestia primo al box office!

Nel fine settimana in cui Tenet di Christopher Nolan sarebbe dovuto essere il protagonista assoluto con Warner Bros., sono invece la Disney ed Emma Watson a spuntarla con il remake live-action de La B ...

Un giudice in crisi e un ragazzo da salvare. Emma Thompson è la grande protagonista de Il Verdetto, il film diretto da Richard Eyre e tratto da un libro di Ian McEwan.Nel fine settimana in cui Tenet di Christopher Nolan sarebbe dovuto essere il protagonista assoluto con Warner Bros., sono invece la Disney ed Emma Watson a spuntarla con il remake live-action de La B ...