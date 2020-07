"Emiliano vende poltrone in cambio di silenzi". Parla Laricchia (M5s) (Di martedì 21 luglio 2020) Impermeabile al nuovo corso del Movimento sempre e comunque al governo, Antonella Laricchia, candidata governatore del M5s in Puglia, sembra uscita da un meetup di una decina di anni fa. Contro tutti. Destra e sinistra. "Qui in questa campagna elettorale c'è una sola novità, e siamo noi". È la retor Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : La candidata grillina in Puglia non ci pensa neppure a ritirarsi. 'Qui il Pd ha imbarcato la destra peggiore: noi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano vende Puglia, l'appello di Emiliano ai sindaci: "Fate ripartire sagre e fiere, fondamentali per l'economia" Borderline24 - Il giornale di Bari "Emiliano vende poltrone in cambio di silenzi". Parla Laricchia (M5s)

Impermeabile al nuovo corso del Movimento sempre e comunque al governo, Antonella Laricchia, candidata governatore del M5s in Puglia, sembra uscita da un meetup di una decina di anni fa. Contro tutti.

Max Mara, fare cappotto

Lei, Laura Lusuardi, di Max Mara è fashion coordinator; lui, Alessandro Bianchi, dirige la fabbrica che, per il brand emiliano, produce i capi iconici più venduti e desiderati. Insieme coltivano un’os ...

Impermeabile al nuovo corso del Movimento sempre e comunque al governo, Antonella Laricchia, candidata governatore del M5s in Puglia, sembra uscita da un meetup di una decina di anni fa. Contro tutti.Lei, Laura Lusuardi, di Max Mara è fashion coordinator; lui, Alessandro Bianchi, dirige la fabbrica che, per il brand emiliano, produce i capi iconici più venduti e desiderati. Insieme coltivano un’os ...