Elezioni regionali in Campania | ecco il decreto | si vota il 20 e 21 settembre

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato il decreto con il quale convoca per domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre i comizi per l'elezione diretta del presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania. L'orario di votazione è stabilito nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Con un secondo decreto si stabilisce l'assegnazione dei 50 seggi da consigliere regionale alle singole circoscrizioni, corrispondenti alle 5 province della Campania, sulla base della popolazione residente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011.

Le vie della politica (beneventana) sono finite... in un buco nero che ne risucchia ogni possibile senso. Le elezioni regionali che verranno a settembre, per esempio, si stanno rivelando ancor più in ...

Anna Rita Russo candidata con Forza Italia alle elezioni regionali “ringrazio De Siano e Martusciello”

“Ho il piacere di comunicare la mia candidatura alle prossime elezioni regionali proseguendo un percorso politico già avviato nel 2016 quando sono stata eletta Consigliere al Comune di Benevento nella ...

