Elezioni Ariano, Franza: 'Mi ricandido per rispetto verso la mia città' (Di martedì 21 luglio 2020) Stazione Hirpinia, Cobino replica a Franza: 'Il cantiere partirà con le perforazioni a Grottaminarda' 12 giugno 2020 Messa ad Ariano, Franza: 'Alla commemorazione si affianchi la responsabilità delle ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Ariano

AvellinoToday

Il comunicato di Paolo Ciriello, Vicesindaco di Sant’Angelo a Scala: “Oggi ricorre, esattamente, un anno dalla visita dell’on. Andrea Crippa in provincia di Avellino, e il caso ha voluto che il numero ...Arrivano le prime certificazioni delle liste del M5S in Campania in vista delle prossime elezioni Amministrative. Dall’elenco diramato dal blog di Beppe Grillo manca quella inerente la città di Giugli ...