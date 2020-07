Elettra Lamborghini matrimonio: rivelata la data (Di martedì 21 luglio 2020) La pandemia pro Cornavirus, le misure d’emergenza prese per limitare i danni non hanno fermato la vulcanica Elettra Lamborghini nell’organizzare le sue prossime e future nozze. La cantante estrosa al punto giusto ma estremamente positiva e piena d’iniziativa si sposerà a breve e per il momento è molto presa dai preparativi. La proposta di matrimonio di Afrojack è arrivata lo scorso Dicembre e da quel momento la regina del twerking ha cominciato a fantasticare su come sarebbero state le sue nozze. A parte un primo momento di scoraggiamento dovuto all’emergenza Coronavirus Elettra si è subito messa in moto per organizzare un matrimonio da favola. Aiutata da un wedding planner d’eccezione Enzo Miccio, Elettra ha già scelto ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Elettra Lamborghini matrimonio: rivelata la data - RConte90 : RT @CavBianconero: Un giorno qualcuno mi dovrà spiegare perché in queste situazioni Bonucci si trasforma in Elettra Lamborghini #jvtblive #… - zazoomblog : Elettra Lamborghini critiche per il nuovo aspetto fisico dopo il dimagrimento. E lei sbotta - #Elettra… - zazoomblog : Elettra Lamborghini vittima di body shaming sui social ma lei risponde: “Non me ne frega un co” - #Elettra… - radiolisola : #NowPlaying: Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) -