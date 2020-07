Eleonora Daniele confessa: “Avevo paura, mia figlia mi ha dato coraggio” (Di martedì 21 luglio 2020) Eleonora Daniele torna a parlare della sue esperienza come neo mamma e del momento della gravidanza legato al periodo del Covid-19. Ecco le sue parole. Fonte foto: Getty ImagesLa conduttrice di Rai Uno che proprio in questi giorni è stata riconfermata alla guida di Storie Italiane per la prossima stagione televisiva è tornata a parlare della sua esperienza da neo mamma. E’ diventata da qualche settimana mamma di Carlotta che come lei stessa ha annunciato sarà battezzata a Ottobre e la sua madrina sarà Mara Venier. Ecco le sue parole. Eleonora Daniele, arriva la confessione: “Carlotta mi ha donato il coraggio” Eleonora Daniele, Fonte foto: Instagram (@Eleonora Daniele ... Leggi su chenews

leone52641 : RT @lamescolanza: Eleonora Daniele: 'Mia figlia Carlotta mi ha dato coraggio nei giorni più bui' - MFerraglioni : RT @lamescolanza: Eleonora Daniele: 'Mia figlia Carlotta mi ha dato coraggio nei giorni più bui' - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Eleonora Daniele: 'La morte di mio fratello mi ha svegliata' - Unf_Tweet : Eleonora Daniele, se oggi è mamma è per la morte di suo fratello (Foto) @eleonoradaniele - eleonoradaniele : RT @Ele_DanieleFans: Eleonora Daniele: 'Mia figlia Carlotta mi ha dato coraggio nei giorni più bui' -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele Storie Italiane: Eleonora Daniele torna il 7 settembre. Formula confermata Lanostratv Il dramma di Eleonora Daniele: “Morto per arresto cardiaco, per me è stato scioccante”

“Per me è stato scioccante”: il dramma che Eleonora Daniele ha raccontato soltanto ora e che ha caratterizzato la sua vita Eleonora Daniele è sicuramente uno dei volti più amati e seguiti della televi ...

L’Ais celebra i 49 nuovi sommelier della Maremma ne “La notte dei Tastevin”. TUTTE LE FOTO

MONTEMASSI – L’Ais (Associazione italiana sommelier) ha celebrato ieri sera a Rocca di Montemassi i 49 nuovi sommelier che hanno seguito il corso dell’associazione. Insieme al diploma, i nuovi sommeli ...

“Per me è stato scioccante”: il dramma che Eleonora Daniele ha raccontato soltanto ora e che ha caratterizzato la sua vita Eleonora Daniele è sicuramente uno dei volti più amati e seguiti della televi ...MONTEMASSI – L’Ais (Associazione italiana sommelier) ha celebrato ieri sera a Rocca di Montemassi i 49 nuovi sommelier che hanno seguito il corso dell’associazione. Insieme al diploma, i nuovi sommeli ...