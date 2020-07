“Effetto Chiara Ferragni” agli Uffizi: boom di giovani visitatori (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo i post di Chiara Ferragni nella Galleria fiorentina, si è registrato un aumento del 27% di visitatori under 25 nel fine settimana Nei giorni scorsi Chiara Ferragni si era concessa una visita notturna agli Uffizi di Firenze, esplorando i suoi capolavori artistici. Accompagnata dal direttore Eike Schmidt, ha gradito le opere di Botticelli, tra cui la Venere, la Primavera e L’adorazione dei Magi. La nota influencer inoltre ha realizzato uno servizio fotografico all’interno del museo per Vogue Hong Kong, scatenando commenti indignati del web sul fatto che è stata definita come “la divinità contemporanea nell’era dei social“. Tali polemiche però hanno beneficiato la Galleria, portando un boom d’ingressi nel fine ... Leggi su nonsolo.tv

