Eddi Marcucci, l’Italia la ritiene ‘socialmente pericolosa’ dopo aver combattuto l’Isis. Che vergogna (Di martedì 21 luglio 2020) Si parla molto di Shamima Begum, la donna britannica che ha aderito all’Isis e alla quale una Corte d’appello inglese ha imposto sia restituita la cittadinanza. La prima nazionale del documentario Soggetti pericolosi (Stefania Pusateri e Valentina Salvi, 87 minuti, col.) al Centro studi per la pace Sereno Regis di Torino, invece, ha riacceso la luce su una vicenda del tutto opposta, e che ci tocca da vicino: a Maria Edgarda Marcucci, romana di 27 anni che ha combattuto in Siria non a favore, ma contro lo Stato islamico, lo stato italiano ha proibito di parlare in pubblico. Studentessa di filosofia e attivista di Non Una Di Meno, Maria Edgarda (Eddi per le amiche) ha deciso di andare in Siria con altre studentesse nel 2017 per conoscere le donne che, nel nord del paese, si battono contro i gruppi fondamentalisti che ... Leggi su ilfattoquotidiano

