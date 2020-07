Ed Sheeran è “il nuovo Bansky”, le sue opere d’arte in giro per il Suffolk (Di martedì 21 luglio 2020) Il cantautore inglese Ed Sheeran potrebbe essere “il nuovo Bansky”, secondo alcuni vicini di casa. Sono sue le opere d’arte abbandonate in giro per il Suffolk? Ed Sheeran ha dimostrato, sopratutto negli ultimi anni della sua carriera, di essere un artista davvero poliedrico, interessato non solo alla musica ma anche all’arte. Per questo motivo quando … L'articolo Ed Sheeran è “il nuovo Bansky”, le sue opere d’arte in giro per il Suffolk è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MelaRomanelli : Ed Sheeran e il mistero del 'nuovo Banksy' | Rep - PetrelliFlavia : Ed Sheeran e il mistero del 'nuovo Banksy' | Rep - whi10ise : Ma quanto è bizzarro il video di Shape of you di Ed Sheeran - neoculteez : non mia madre che si fissa con perfect di ed sheeran la mette come suoneria e la ascolta tutto il giorno - repubblica : Ed Sheeran e il mistero del 'nuovo Banksy' -

Ultime Notizie dalla rete : Sheeran “il Il padre di Robert De Niro: travolto dall'abisso (e da Anaïs Nin) Pangea.news