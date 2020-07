Ecco quanti soldi ha versato l’Italia ai fondi europei: una cifra da capogiro (Di martedì 21 luglio 2020) Nel giorno dell’accordo raggiunto in Europa, con l’esultanza di Conte & Co., si arriva alla conclusione che l’Italia verserà 55 miliardi per poi riprenderne 81 che sarà Bruxelles a decidere come, quando e se potremo spenderli. L’ennesima truffa europea, insomma. Come il Mes e tutte le altre “soluzioni” propinate dai tecnocrati e dagli sciacalli europei. Sorge spontanea, dunque, a questo punto una domanda: se da Bruxelles fanno sembrare che è un favore che ci concedono quello di prestarci dei soldi nostri, perché non calcoliamo quanto ha versato – in questi anni – l’Italia al Mes e agli altri meccanismi europei di stabilizzazione finanziaria? E qui veniamo a scoprire cifre davvero interessanti. Con 14,3 miliardi di euro versati al ... Leggi su ilparagone

Marko_Morandi : RT @ValerioMalvezzi: Mesi di promesse per gli aiuti economici e poi? Proroga fiscale di quanti anni, mesi? Zero giorni. Chi non può pagare… - Pons_Barbi : ???? Immaginatevi la Terra senza acqua...ecco a cosa potrebbe sembrare. Impressionante vedere quanti luoghi e quanti… - e_comis : RT @ValerioMalvezzi: Mesi di promesse per gli aiuti economici e poi? Proroga fiscale di quanti anni, mesi? Zero giorni. Chi non può pagare… - Silvana21340299 : @dr48445614 @matteosalvinimi @ElenaBasileIT Lo sa i topi quanti figli fanno a botta? Ecco qui le notifiche non fini… - romanannamaria : Nella comunità europea #Olanda come paradiso fiscale non ci dovrebbe stare ... #RecoveryFund -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quanti Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile: ecco quanti goal mancano per Scarpa d'Oro e record di Higuain Goal.com Tav, Tap, Ilva, fondi di coesione, Autostrade, ecco perché l’Italia non è più un Paese credibile

Come può essere credibile un Paese il cui il Ministro dell’Economia e delle Finanze anticipa certezze che certezze non sono, mi riferisco alle dichiarazioni ottimistiche e trionfaliste rilasciate due ...

Nicki Minaj è incinta! Ecco chi è il padre del bambino!

Sembrerebbe infatti che all’età di 16 anni sia stato incriminato per tentato stupro. A quanto pare, sembrerebbe che Nicki l’abbia conosciuto per la prima volta proprio all’età di 16 anni. I due hanno ...

