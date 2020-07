"Ecco il nome del successore". Ferrari, silurato Binotto? Passi da gigante, voce clamorosa a Maranello (Di martedì 21 luglio 2020) Lui, il diretto interessato, Mattia Binotto, dice che "non è facendo saltar teste che si risolvono i problemi". I problemi, macroscopici, sono quelli delle Ferrari, alle prese con un disastroso avvio in questo mondiale di Formula 1. Ed è ovvio che in questo contesto, a Maranello e in tutto il circus della Formula 1, si parli della possibilità che il team principal della rossa venga fatto fuori (e non solo lui). Sulla vicenda, ora, piovono le informazioni raccolte e rilanciate da Repubblica, che tratteggia uno scenario un poco differente per Binotto, ossia quello di un sostanziale commissariamento. Sul quotidiano infatti si legge che nei giorni scorsi John Elkann e Louis Camilleri, rispettivamente presidente e ad di Ferrari, avrebbero rinnovato la fiducia a ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ecco nome “Genova San Giorgio”: ecco il nome del nuovo ponte Il Secolo XIX Huawei Mate 40, i display AMOLED saranno realizati da BOE

Se in passato il colosso Cinese ha utilizzato pannelli realizzati da Samsung e LG, adesso invece non potrà più farlo. Ecco quindi che il display della famiglia Mate 40 sarà realizzato da BOE, un ...

Detrazioni figli a carico residenti esteri: come funziona, chiarimenti Agenzia entrate

Qualsiasi contribuente italiano che risiede all’estero, e versa l’imposta di registro in Italia perché in possesso di immobili, non può beneficiare delle detrazioni d’imposta per i figli a carico, a m ...

