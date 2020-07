E’ morta Maria Teresa Lavazza: la vedova di Emilio aveva 83 anni (Di martedì 21 luglio 2020) E’ morta Maria Teresa Lavazza: la vedova di Emilio aveva 83 anni ed è sempre stata in prima linea nella storia dell’azienda di famiglia Si è spenta nella mattinata di oggi Maria Teresa Lavazza, moglie dello storico imprenditore torinese Emilio (scomparso nel 2010) e mamma di Giuseppe e Francesca. Per anni ha affiancato il marito … L'articolo E’ morta Maria Teresa Lavazza: la vedova di Emilio aveva 83 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Tg3web : È morta Giulia Maria Crespi, imprenditrice e fondatrice del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Antesignana nell… - Corriere : Lavazza, morta Maria Teresa. Era la moglie dell’ex numero uno del caffè, Emilio - SkyTG24 : Morta Maria Teresa Lavazza, vedova di Emilio: aveva 82 anni - Adnkronos : E' morta Maria Teresa #Lavazza, vedova dell'ex presidente Emilio - klaretta2006 : RT @LaStampa: ?? ULTIMA ORA. Lutto in casa @lavazzagroup È morta la signora Maria Teresa, da sempre una presenza silenziosa in azienda, vedo… -