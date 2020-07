'E basta... A voi che ve ne fot..', Stefano de Martino si sfoga in diretta a Made in Sud (Di martedì 21 luglio 2020) Il gossip sulla vita sentimentale di Stefano De Martino fa irruzione anche nell'ultima puntata di Made in Sud. I comici dello show di Rai 2 continuano a fare battute sui presunti flirt del conduttore ... Leggi su leggo

Il gossip sulla vita sentimentale di Stefano De Martino fa irruzione anche nell’ultima puntata di Made in Sud. I comici dello show di Rai 2 continuano a fare battute sui presunti flirt del conduttore ...

I pettegolezzi sulla fine della storia tra Belen e Stefano De Martino sono entrati prepotentemente nelle gag dei comici di Made in Sud. Il conduttore napoletano si è spesso prestato a siparietti con i ...

