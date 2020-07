Dugenta, divampa incendio in prossimità di abitazioni (FOTO) (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDugenta (Bn) – Un terreno incolto è stato invaso dalle fiamme nel territorio del comune di Dugenta, in provincia di Benevento. Immediato l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco e tre squadre sma Campania che servendosi di due autobotti e tre mezzi tsk hanno domato l’incendio con non poche difficoltà. Tre ettari sono stati interessati dal rogo che è divampato in prossimità di una zona abitata. Al momento gli operatori stanno bonificando la zona. L'articolo Dugenta, divampa incendio in prossimità di abitazioni (FOTO) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

