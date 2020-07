Dua Lipa, il tweet sulla 'Grande Albania' della pop star scatena la polemica (Di martedì 21 luglio 2020) Spreading Love, Peace and Unity today with and soooo many others - Rita Ora , @RitaOra, La Rete però si è divisa sull'argomento, e molti filo-serbi hanno definito Dua Lipa 'fascista' e hanno lanciato ... Leggi su ilgazzettino

RiccardoDePalo : Dua Lipa, il tweet sulla 'Grande Albania' della pop star scatena la polemica - giulielle16_ : Che cosa brutta Mahmood si è rovinato con quei capelli, Dua Lipa ritorna nel giusto e ora inizia lui - metalgearzovic : @rosiierix Si perché anche lei è ossessionata da dua lipa e allora ha ragione - ErjonLuzi : RT @breenakat: @werenegading @ gente che va contro Dua Lipa per sta cosa: Kosovo e Albania sono abitati da albanesi. Il conflitto nasce dop… - valoreincerto : RT @adoratemi: serbi e greci hanno commesso genocidi e massacri contro gli albanesi dell’albania etnica per anni (e continuano), voi: muti… -

Ultime Notizie dalla rete : Dua Lipa Dua Lipa è la prima è unica artista donna con 4 canzoni con più di un miliardo di stream ciascuna su Spotify MTV.IT Dua Lipa, il tweet sulla "Grande Albania" della pop star scatena la polemica

La pop star britannica (ma originaria del Kosovo) Dua Lipa ha innescato una polemica con un tweet in cui ha postato una mappa delle regioni in cui vivono gli albanesi - una specie di "Grande Albania" ...

Boris Johnson promette: “Vieterò le disgustose terapie di conversione”

Una settimana dopo la lettera aperta inviata al Governo inglese affinché vieti le pericolosissime ‘terapie di conversione’, con tanto di firme celebri come Dua Lipa ed Elton John, il premier Boris ...

La pop star britannica (ma originaria del Kosovo) Dua Lipa ha innescato una polemica con un tweet in cui ha postato una mappa delle regioni in cui vivono gli albanesi - una specie di "Grande Albania" ...Una settimana dopo la lettera aperta inviata al Governo inglese affinché vieti le pericolosissime ‘terapie di conversione’, con tanto di firme celebri come Dua Lipa ed Elton John, il premier Boris ...