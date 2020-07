Dramma sul lavoro, muore operaio: “Ora basta” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTrecase (Na) – Ennesima tragedia sul lavoro, un operaio 45enne cade dall’impalcatura di un cantiere è perde la vita. L’incidente si è consumato nel pomeriggio di ieri a Trecase, nel Napoletano, quando in un palazzo, in una traversa di via Ciro Menotti, un operaio, originario di Terzigno, ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto da un impalcatura di circa 10 metri. L’uomo era al lavoro nel montaggio di una tenda all’ultimo piano dello stabile. Gli operatori del 118, giunti repentinamente sul posto, non hanno, purtroppo, potuto far niente. Pochi minuti dopo lo schianto l’operaio si è spento. Sul luogo, oltre alla Polizia Municipale di Trecase a Torre Annunziata sono sopraggiunti i militari dell’Arma che, oltre a ... Leggi su anteprima24

