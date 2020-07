Dramma a Terzigno, precipita nel vuoto mentre monta una tenda: Mimmo muore a 45 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Si chiamava Domenico Carillo ed aveva 45 anni l’operazione morto ieri a Tricase in una traversa di via Menotti. La vittima, residente a Terzigno, stava montando una tenda su un terrazzo al terzo piano quando avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto per 10 metri. Trecase (Napoli), precipita dal terrazzo mentre monta una tenda e muore … L'articolo Dramma a Terzigno, precipita nel vuoto mentre monta una tenda: Mimmo muore a 45 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

