Donini: “In Emilia-Romagna non arretriamo sui punti nascita” (Di martedì 21 luglio 2020) BOLOGNA – L’Emilia-Romagna conferma che la riapertura dei punti nascita in montagna “è un obiettivo di mandato”. E prova così a tranquillizzare sia il Pd sia la Lega, che invocano un programma concreto e definito di riapertura. Mentre i 5 stelle esortano la Giunta Bonaccini ad accelerare. “Quello che diciamo, lo facciamo- afferma Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, oggi in commissione- confermo come l’obiettivo di mandato di questa Giunta sia il valorizzare e potenziare i piccoli ospedali territoriali sia riaprire i punti nascita in montagna, per noi prioritari. Ci siamo impegnati fin da subito arrivando a un protocollo per la nascita in sicurezza, poi però abbiamo dovuto fare i conti con l’emergenza coronavirus che ha assorbito tutte le nostre energie. Ma non arretriamo rispetto agli impegni presi”. Leggi su dire

