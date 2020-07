Disponibile da subito in Italia la Xiaomi Mi Band 4C: super prezzo (Di martedì 21 luglio 2020) Ha varcato i confini della nostra bell'Italia anche la Xiaomi Mi Band 4C, versione re-brandizzata della Redmi Band. Da un po' di tempo a questa parte il braccialetto intelligente dal display rettangolare ha fatto la propria apparizione su Amazon, risultando ad oggi acquistabile al prezzo di 23 euro, con spedizione gratuita. Il prodotto gode di disponibilità immediata, tanto da poter essere recapitata a casa entro venerdì 24 luglio per quanti concluderanno l'ordine nel giro di poche ore. Per chi non la conoscesse, la Xiaomi Mi Band 4C include uno schermo LCD a colori da 1.08 pollici con risoluzione di 122 x 220 pixel e luminosità oltre i 200 nits, il sensore per il rilevamento del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e di svariate ... Leggi su optimagazine

