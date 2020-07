Diritti tv per la Serie A: il piano del presidente De Laurentiis da 36 euro mensili per gli abbonati (Di martedì 21 luglio 2020) La questione relativa ai Diritti televisivi per la Serie A potrebbe giungere presto a un punto di svolta dopo l'incontro, avvenuto ieri a Roma, tra i presidenti del massimo campionato italiano, fatta eccezione per Juventus, Brescia e SPAL. Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha illustrato un progetto per massimizzare i profitti: l'obiettivo è quello di produrre e commercializzare attraverso una propria media company le immagini del campionato da rivendere ai broadcaster, al costo fisso... Leggi su 90min

matteosalvinimi : Come ogni giorno combattiamo con governo, Inps, banche e ministeri per difendere i vostri diritti, con gli occhi ap… - PabloIglesias : Il piacere è mio. È fondamentale lavorare insieme per una ricostruzione europea che ponga al centro i diritti socia… - MonicaCirinna : Su #NextGenerationEU e #RecoveryFund grande risultato per l’Europa e per l’Italia. Solidarietà, responsabilità cond… - LBennati : @GiuseppeConteIT Non saremo mai orgogliosi di una classe dirigente di liberisti, che non si fa scrupolo di minare i… - CirianiCarlo : RT @sruotolo1: #RecoveryFund @GiuseppeConteIT L’Italia esce a testa alta dai negoziati europei. E ora pensiamo al futuro del nostro Paese:… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti per UNICEF lancia Buon compleanno convenzione, 30 anni di diritti per bambini e ragazzi Reggio TV Regionali 2020, l'intervista a Fattori (TaS): "Giani e Ceccardi sfumature dello stesso modello. Noi alternativa di sinistra"

È un voto 'caldo' quello delle prossime Elezioni Regionali in Toscana. Non solo perché la campagna elettorale si terrà in piena estate, ma anche perché il centrodestra vede la possibilità di poter met ...

Brescia, si fa operare per non avere più figli ma rimane incinta: ospedale dovrà risarcire

Per i giudici «l'errore dei sanitari si è tradotto in una lesione al diritto della coppia di autodeterminazione nella scelta di non procreare». Di qui la decisione di condannare gli Spedali civili al ...

