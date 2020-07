DIRETTA SASSUOLO MILAN – Formazioni Ufficiali e Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di martedì 21 luglio 2020) Tra poche ore avrà inizio la sfida che vedrà quelle che probabilmente sono tra le più in forma di quest’ultimo periodo: SASSUOLO e MILAN si affronteranno oggi 21 luglio alle ore 21.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in un incontro valido per la 35esima giornata di Serie A. Stato e forma delle squadre Continua ad inanellare risultati positivi il SASSUOLO di De Zerbi che ha trovato continuità nel girone di ritorno, sopratutto dopo il ritorno in campo di qualche settimana fa: i neroverdi hanno messo in difficoltà diverse squadre più blasonate (pareggio con la Juventus e vittoria contro la Lazio ad esempio) mostrando nel contempo un ottimo calcio, decisamente organizzato. Addirittura migliore lo stato di forma del MILAN che conferma il suo trend ... Leggi su giornal

