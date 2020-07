Dimesso Alex Zanardi. Per lui comincia la riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi, il 53enne campione paralimpico bolognese, rimasto vittima di un incidente stradale il 19 giugno scorso lungo la strada 146, nel comune di Pienza (Siena), e subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici, è stato Dimesso per essere trasferito in un centro per la neuro-riabilitazione. Da quanto si apprende, la struttura in cui Zanardi è stato portato si trova in provincia di Lecco. Leggi su iltempo

SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - LiaCapizzi : ** Alex Zanardi è stato dimesso dal Policlinico Santa Maria Alle Scotte di Siena. Si è concluso il programma di sed… - Corriere : Alex Zanardi dimesso, trasferito in un centro di neuro riabilitazione: «Condizioni cliniche stabili» - ElisaGusella : RT @ilpost: Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale di Siena e trasferito in un centro specialistico di riabilitazione - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ??Alex #Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione, dopo aver risposto in manie… -