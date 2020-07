Diletta Leotta in vacanza con le amiche, il bikini azzurro infiamma il web (Di martedì 21 luglio 2020) Diletta Leotta si trova in vacanza con alcune amiche e il mistero che riguarda la possibile rottura con Daniele Scardina si infittisce Diletta Leotta, Fonte foto: Instagram (@DilettaLeotta)Qualche ora fa la bellissima inviata DAZN, Diletta Leotta ha condiviso sulla sua pagina Instagram alcune stories in cui si è mostrata in costume da bagno, insieme alle sue care amiche e alla sua tenerissima nipotina. La Leotta ha esordito dicendo: “Pomeriggio di relax tra donne”; il web, dopo le ultime indiscrezioni che vedevano la possibile fine della relazione tra la conduttrice e il suo Daniele Scardina, si stanno sicuramente chiedendo che fine ha fatto il ... Leggi su chenews

