Diletta Leotta e Daniele Scardina sulla rottura: la drastica decisione e il gesto provocatorio di lei (FOTO) (Di martedì 21 luglio 2020) In questi giorni Diletta Lotta e Daniele Scardina sono finiti al centro della cronaca rosa per la fine della loro relazione. Dopo non molto tempo, la coppia avrebbe deciso di porre fine alla loro storia d’amore. Il condizionale è ancora in uso in quanto i diretti interessati non si sono espressi ancora in modo esplicito, ma i loro gesti sono inequivocabili. Proprio in queste ore, i due protagonisti si sono resi artefici di comportamenti alquanto chiari. Vediamo tutti i dettagli. Vacanze separate per Daniele e Diletta Una volta diffusa la notizia inerente la fine della storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, i due si sono chiusi in un quasi totale silenzio sui rispettivi account Instagram. Da un po’ di ore, ... Leggi su kontrokultura

