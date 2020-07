Dietrofront Fonseca: Zaniolo convocato per Spal Roma (Di martedì 21 luglio 2020) Paulo Fonseca ha convocato Nicolò Zaniolo dopo l’iniziale esclusione: il centrocampista sostituisce l’infortunato Cengiz Under Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha smentito le dichiarazioni di questo pomeriggio convocando Nicolò Zaniolo per la sfida contro la Spal. Nonostante i problemi fisici, il centrocampista giallorosso è stato inserito nella lista dei convocati al posto dell’infortunato Cengiz Under. «Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Under. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo». Leggi su ... Leggi su calcionews24

