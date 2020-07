Diamo merito ad Angela Merkel e abbandoniamo il pregiudizio antitedesco (Di martedì 21 luglio 2020) La Presidenza tedesca di turno del Consiglio dell’UE non poteva iniziare meglio. L’accordo trovato sul piano per la ripresa (Recovery Fund) e sul quadro finanziario pluriennale del bilancio europeo era il primo e fondamentale obiettivo della Cancelliera Merkel. Che sia stato raggiunto già al primo mese di presidenza e con un accordo che sembra aver soddisfatto pressoché tutti i leader europei è un merito di numerosi mediatori guidati sapientemente da Angela Merkel.Non è un caso che l’intervento della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa alla fine del consiglio europeo si sia aperto con un ringraziamento esplicito alla Cancelliera. Non era un ringraziamento di facciata tra due donne che hanno lavorato insieme a numerose crisi ... Leggi su huffingtonpost

