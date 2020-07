Di Battista, da “avversario” di Conte a tappetino: “Chi non lo applaude è un anti-italiano” (Di martedì 21 luglio 2020) Dai grillini è un coro di “bravo”, “forza”, “complimenti”, tutti pronti a salutare l’accordo sul Recovery Fund come un grande successo di Giuseppe Conte e del Movimento Cinque Stelle. Tutti pronti a osannare il premier, anche chi, come Alessandro Di Battista, solo qualche settimana fa si era reso protagonista di una polemica con il premier, a cui aveva chiesto di candidarsi (con grande arrabbiatura di Grillo). Di Battista in ginocchio da Conte “Conte ha ottenuto un risultato eccellente che solo la solita fazione di anti-italiani non riconosce. E aggiungo: dato che i soliti esponenti del ‘Partito delle grandi prese’ sono da settimane al lavoro per indebolire Conte e sostituirlo con qualche loro domestico ... Leggi su secoloditalia

