Detrazioni figli a carico residenti esteri: come funziona, chiarimenti Agenzia entrate (Di martedì 21 luglio 2020) Qualsiasi contribuente italiano che risiede all'estero, e versa l'imposta di registro in Italia perché in possesso di immobili, non può beneficiare delle Detrazioni d'imposta per i figli a carico, a meno che non sia in grado di dimostrare che può applicare il regime dei non residenti Schumacker. A tale conclusione è pervenuta l'Agenzia delle entrate in una recente risposta (n. 207 del 9 luglio 2020) ad un interpello proposto da un contribuente. Presupposti per la residenza fiscale Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale, costituisce una questione di fatto, e per individuare la nozione di residenza

Qualsiasi contribuente italiano che risiede all’estero, e versa l’imposta di registro in Italia perché in possesso di immobili, non può beneficiare delle detrazioni d’imposta per i figli a carico, a m ...

