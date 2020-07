Deportivo La Coruna retrocesso senza giocare: partita rinviata per Covid (Di martedì 21 luglio 2020) Deportivo La Coruna-Fuenlabrada è stata rinviata per diversi casi di Covid-19 nel Fuenlabrada. Intanto il Depor è retrocesso, e ha annunciato che farà ricorso. L’ultima giornata del campionato spagnolo di seconda divisione è stata caratterizzata dal clamoroso rinvio di una delle partite in programma. Il Deportivo La Coruna, quartultimo in classifica, ospitava al Riazor il Fuenlabrada, sesto. Era una partita di fondamentale importanza sia in chiave playoff (li giocano 3ª, 4ª, 5ª e 6ª classificata) sia in chiave salvezza (retrocedono le ultime quattro). Diversi casi di positività alla Covid-19 tra i giocatori del Fuenlabrada – almeno sei – ... Leggi su bloglive

