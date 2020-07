Del Piero: «La Juve cerca equilibrio in attacco. Ronaldo segna, ma Dybala…» (Di martedì 21 luglio 2020) Del Piero analizza l’attacco della Juve nel post gara con la Lazio. Le sue parole su Ronaldo, Dybala e non solo Nel post partita con la Lazio Alex Del Piero, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’attacco della Juve. «In attacco serve equilibrio e Sarri lo cerca. Ha cercato la concretezza rispetto al gioco, significa un bilanciamento della squadra in chi gioca, in chi entra, che ha determinate caratteristiche. Juve all’attacco? Anche la Lazio ti porta lì, ti porta a essere fisico, a correre, a tenere botta e ad avere qualità davanti. Le conferme sono le stesse: Ronaldo fa gol, Dybala è il più ... Leggi su calcionews24

