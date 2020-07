Ddl omofobia, spunta la “clausola salva idee”. Fronda in Forza Italia contro la legge (Di martedì 21 luglio 2020) Procede ostacolato da una miriade di emendamenti l’iter del testo unificato sull’omofobia, il Ddl Zan (dal nome del suo relatore), il cui testo base ha ricevuto l’ok dalla Commissione giustizia della Camera una settimana fa. 1.017 gli emendamenti presentati, per i quali la presidente di Commissione Francesca Businarolo (M5s) ha chiesto oggi un contingentamento ai gruppi parlamentari, i quali dovranno segnalare cinque emendamenti per ciascuno dei nove articoli del Ddl. Inevitabili le proteste delle opposizioni, che puntano decise a un ostruzionismo che ritardi l’approdo in aula del provvedimento, previsto entro il 27 luglio. Sostegno trasversale alla clausola E tra le richieste di modifica spunta anche una “clausola salva idee”, che sarebbe contenuta negli emendamenti che quasi tutti i gruppi ... Leggi su open.online

