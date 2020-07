DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 22 luglio: Sanem fa preoccupare i suoi genitori (Di martedì 21 luglio 2020) Trentunesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno La programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno prosegue senza sosta. Cinque appuntamenti settima li, ovvero dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 al posto di Uomini e Donne. Le anticipazioni della nuova puntata in oda mercoledì 22 luglio 2020, svelano che I genitori di Sanem saranno molto preoccupati per lei. Una volta raggiunto il set dello spot pubblicitario si renderanno conto che la loro secondogenita ha letteralmente perso la testa per il suo datore di lavoro Can Divit. Nihat e Mevkibe preoccupati per il destino di Sanem Le anticipazioni del 31esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del ... Leggi su kontrokultura

Titi_Canyaman : RT @Mirellacaporal1: Can e Sanem Ask ? #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir - Jessica09415933 : RT @Mirellacaporal1: Tra poco nuovo episodio #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - Giusy78136097 : “Solo il fiore che viene raccolto nelle prime ore del mattino rilascia tutta la sua fragranza. Ogni cosa ha il suo… - LSTAR_916 : RT @Mirellacaporal1: Tra poco nuovo episodio #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? - MaAreces : RT @Mirellacaporal1: Tra poco nuovo episodio #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? -