David e Victoria Beckham vacanze da 3000 euro a notte: ecco la villa extralusso in Italia [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) David e Victoria Beckham quest’estate hanno scelto l’Italia come meta per passare le loro vacanze. Dopo il periodo di lockdown, tutta la famiglia al completo ha deciso di concedersi un po’ di relax sulle spiagge Italiane. I Beckham hanno scelto lo splendido paesaggio della Puglia: mare cristallino e buon cibo, l’accoppiata perfetta. Ma dove alloggia la nota famiglia inglese? Ebbene, sembra che David e Victoria non abbiano badato a spese per le vacanze con i propri figli. Ma vediamo meglio quanto hanno speso! Le vacanze Italiane dei Beckham: ecco quanto hanno speso Dopo la notizia del matrimonio tra il figlio maggiore Brooklyn e ... Leggi su velvetgossip

FQMagazineit : “David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn” - clikservernet : “David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn” - Noovyis : (“David e Victoria Beckham vogliono Gordon Ramsay come chef al matrimonio del figlio Brooklyn”) Playhitmusic - - MarzulloRoberto : RT @LaGazzettaWeb: David e Victoria Beckham scelgono di nuovo la Puglia per le vacanze estive: per il Daily Mail hanno trascorso un soggior… - GiovanniBussett : RT @LaGazzettaWeb: David e Victoria Beckham scelgono di nuovo la Puglia per le vacanze estive: per il Daily Mail hanno trascorso un soggior… -