D’Aversa: “C’è da essere incazzati per gli ultimi risultati. A Napoli bisogna vincere” (Di martedì 21 luglio 2020) L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. “Ai ragazzi è che sicuramente non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati. Ho prospettato loro la partita di domenica contro la Sampdoria dove loro stessi sono stati in grado di giocare uno dei primi tempi più belli da quando alleno e allo stesso tempo, nel secondo, sciogliersi nelle difficoltà e giocare in maniera impaurita. Questo non deve accadere”. Il Parma è reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato. “Comunque siamo gli stessi che hanno fatto quaranta punti e, fino ad un certo punto, siamo a ... Leggi su ilnapolista

napolista : D’Aversa: “C’è da essere incazzati per gli ultimi risultati. A Napoli bisogna vincere” Il tecnico del Parma in conf… - infoitsport : Parma, D'Aversa: 'Qui c'è un problema mentale, tocca farsi un esame di coscienza' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Parma, D'Aversa duro: 'Qui c'è un problema mentale. Serve farsi un esame di coscienza' - Fantacalcio : Parma, D'Aversa: 'Qui c'è un problema mentale, tocca farsi un esame di coscienza' - mapivi63 : RT @TuttoMercatoWeb: Parma, D'Aversa duro: 'Qui c'è un problema mentale. Serve farsi un esame di coscienza' -