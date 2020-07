Da Nero a Metà 2 a Vite in Fuga e Io ti Cercherò: le date ufficiali delle fiction Rai in onda a settembre (Di martedì 21 luglio 2020) Da Nero a Metà 2 a Vite in Fuga e Io ti Cercherò, sono queste le tre fiction chiamate ad aprire i battenti della nuova stagione televisiva su Rai1, quella che arriva dopo il lockdown e la Pandemia e che si porterà dietro lo strascico di mesi di stop sui set e dietro le quinte della grande macchina di produzione della serialità, e non solo di quella italiana. Dopo gli annunci dei palinsesti e dei volti che terranno compagnia al pubblico nell'anno 2020/2021, Rai1 ha alzato il velo su quelle che sono le date ufficiali di messa in onda delle sue fiction a cominciare proprio da Nero a Metà 2 a Vite in Fuga e Io ti Cercherò, chiamate a rompere il ... Leggi su optimagazine

zazoomblog : Nero a metà 2: le nuove puntate in onda a settembre e ottobre 2020 - #nuove #puntate #settembre #ottobre - moonshadow_369 : @FedeFeee @MirkoLB88 Sono d'accordo. Avrebbero dovuto dare precedenza ad entrambe, in egual misura. 'Nero a metà',… - hhcmetcwn : @dreamggk O colori pastello o nero (ma sappi che adoro i colori pastello, comunque) e il fatto che venga considerat… - MirkoLB88 : @FedeFeee @moonshadow_369 Io aspetto Nero a metà da un anno e mi sono sentito preso in giro dal loro modo di gestir… - FedeFeee : @MirkoLB88 @moonshadow_369 Non ha comunque senso, perché nero a metà non è una serie lasciata a metà e in sospeso come Doc. -

Ultime Notizie dalla rete : Nero Metà Def approvato dal Cdm. Senza «cigno nero» del Covid Pil a +0,6%. Crollano consumi e redditi Corriere della Sera