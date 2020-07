Curata tartaruga marina in Sicilia: verrà liberata nelle acque dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo (Di martedì 21 luglio 2020) Torneranno presto in mare le prime tartarughe marine curate presso L’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università di Messina che ha ottenuto da poco dalla Regione Siciliana il riconoscimento di Centro di Primo soccorso (CPS) per tartarughe marine. L’ospedale che ha siglato una convenzione con Marevivo ONLUS e l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, ha accolto alcuni giorni fa presso il proprio Centro Soccorso delle tartarughe marine in difficoltà. Le tartarughe della specie Caretta caretta sono sottoposte a tutela per i forti rischi d’estinzione ai quali rimangono esposte a causa delle frequenti catture accidentali, dell’imbrigliamento nelle reti sommerse e in particolar ... Leggi su meteoweb.eu

TurismoSirolo : La Tartaruga Clara ?? dopo essere stata curata dalla fondazionecetacea torna a casa ??. #fondazionecetacea #tartaruga… - amoanimali1 : Ravenna: tartaruga che aveva ingerito plastica viene curata e ritorna in libertà - petsblogit : Ravenna: tartaruga che aveva ingerito plastica viene curata e ritorna in libertà - bartolinoleone : Stromboli, tartaruga ferita da barca ad alta velocità soccorsa da Cp e curata nel centro di Filicudi… - wwflivorno : RT @regionetoscana: Torna finalmente in mare Nanuk, la #tartaruga Caretta Caretta curata presso il Centro di Recupero e Riabilitazione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Curata tartaruga Curata tartaruga marina in Sicilia: verrà liberata nelle acque dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo Meteo Web Un’altra tartaruga spiaggiata sulla spiaggia tra Lesina e San Nicandro

Gargano, 15 luglio 2020. Nei giro di pochi giorni si sono verificati numerosi spiaggiamenti di tartarughe sui litorali del nord Gargano: ben quattro esemplari della specie Caretta caretta sulle spiagg ...

Tartarughe di sabbia vicino al nido di Alcamo Marina VIDEO

ALCAMO MARINA. Una mattinata piena di emozioni, quella trascorsa oggi, intorno al nido della Tartaruga Caretta caretta ad Alcamo Marina. Diverse le associazioni che questa mattina hanno animato il luo ...

Gargano, 15 luglio 2020. Nei giro di pochi giorni si sono verificati numerosi spiaggiamenti di tartarughe sui litorali del nord Gargano: ben quattro esemplari della specie Caretta caretta sulle spiagg ...ALCAMO MARINA. Una mattinata piena di emozioni, quella trascorsa oggi, intorno al nido della Tartaruga Caretta caretta ad Alcamo Marina. Diverse le associazioni che questa mattina hanno animato il luo ...